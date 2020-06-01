Транзит газа через Украину снизился на 46%

Транзит газа через газотранспортную систему Украины в январе-мае 2020 года сократился до 20 млрд куб. м или на 46% (36,9 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом со ссылкой на "Оператора ГТС Украины" сообщает БизнесЦензор.

В январе-мае средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м / сутки.

"При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что в соответствии с подписанным соглашением "Газпром" оплачивает забронированные мощности для транзита из РФ в 2020 году исходя из объема 65 млрд куб. м.