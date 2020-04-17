Суд пересмотрит иск о признании незаконной формулу «Роттердам+»

Суд вернул обратно к рассмотрению заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым отказано в признании незаконной формулы "Роттердам+", сообщает "Слово и дело".

Как отмечается, такое решение 10 марта принял Шестой апелляционный административный суд.

Напомним, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЕКП об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

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14.04.20

Единственным отличием между формулой на уголь "Роттердам+" и формулой на газ "TTF+" является то, что формула на уголь никоим образом не влияла на цену для населения, а относилась к формированию прогнозных тарифов для промышленности.

В январе 2020 года истец подал в суд заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд возвратил заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения ее судьей ОАСК.

Справка УНИАН. Формула «Роттердам+» была утверждена постановлением НКРЕКП №289 от 3 марта 2016 года «Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии».

Согласно ему, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, вырабатываемую ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В НКРЕКП заявили, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.