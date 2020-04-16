Долги за небалансы перед новым оператором ГТС по итогам І кв. достигли 1,4 млрд грн

Задолженность участников рынка перед ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) за негативные небалансы на рынке природного газа по итогам января-марта составила 1,378 млрд грн.

Как сообщается на сайте компании, поставщики газа должны оператору 275 млн грн, в то время как большая часть долга в сумме 1,102 млрд грн приходится на операторов газораспределительных сетей (ГРС). Половину из указанной задолженности операторов ГРС накопили пять компаний: "Луганскгаз" (286,370 млн грн), "Тернопольгоргаз" (157,518 млн грн), "Киевоблгаз" (98,357 млн грн), "Кировоградгаз" (78,242 млн грн) и "Донецкоблгаз" (51,252 млн грн).

Оператор ГТС подчеркивает, что ситуация с низким уровнем расчетов за негативные небалансы становится угрожающей - компании, продолжающие системно отбирать значительные объемы газа без надлежащего уровня расчетов за него, создают угрозу для газоснабжения других потребителей, а также для стабильной работы самого оператора газотранспортной системы.

В сообщении уточняется, что в течение марта задолженность за небалансы перед новым оператором ГТС увеличилась на 58% (на 508 млн грн) по сравнению с суммой долга, сформировавшейся по итогам января-февраля. Рост происходил в первую очередь за счет "Луганскгаза", "Тернопольгоргаза","Кировоградгаза" и "Донецкоблгаза".

"Особую обеспокоенность вызывает "Тернопольгоргаз". Несмотря на то, что соответствующие средства были дополнительно включены в его тариф, этот оператор ГРС с начала года не закупил ни одного кубометра газа для собственных технологических нужд. А отбирая голубое топливо из ГТС он уже накопил почти 158 млн грн задолженности", - указывается в сообщении.

На этом фоне ОГТСУ обратился к национальному регулятору с просьбой провести внеплановую проверку обозначенного облгаза на предмет нарушения лицензионных условий и нецелевого использования тарифной выручки. Соответствующие обращения компания готовит также в правоохранительные органы и суды.

Подобная ситуация наблюдается и с "Кировоградгазом", который продолжает наращивать долги, несмотря на недавнее увеличение его тарифа, а также снижение цен на природный газ, которое позволило другим операторам ГРС значительно снизить объемы неоплаты негативных небалансов. В частности, за счет низких цен на газ значительно снизить рост задолженности за негативные небалансы в марте смогли облгазы, управляемые "Региональной газовой компанией" (РГК), отмечает ОГТСУ.

В целом, в январе-марте этого года негативные небалансы в натуральном выражении составили 481 млн куб. м на общую сумму в 2,6 млрд грн, позитивные - 647 млн куб. м на сумму в 3,4 млрд грн соответственно.

Как сообщалось, проблема несанкционированных отборов газа операторами ГРС остается нерешенной еще с 2015 года, что привело к накоплению задолженности у предыдущего оператора ГТС ("Укртрансгаз") в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 год.