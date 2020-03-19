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Энергорегулятор одобрил план развития ГТС до 2029г с объемом финансирования 38,7 млрд грн
12:12 18.03.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила подготовленный ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) план развития газотранспортной системы до 2029 года, в соответствии с которым объем финансирования проектов по строительству, капремонту, реконструкции и техническому переоснащению объектов газотранспортной инфраструктуры составит 38,717 млрд грн.
Соответствующее решение регулятор утвердил во вторник.
План развития ГТС состоит из инвестиционной программы на 2020 год (за счет подтвержденных инвестиций), а также из планов мероприятий на 2021-2022, 2023-2029 гг. (за счет подтвержденных и новых инвестиций).
Так, в рамках инвестпрограммы на текущий год запланировано направить на строительство, капремонт, реконструкцию и техпереоснащение объектов ГТС 1,492 млрд грн (за счет амортизационных отчислений). В частности, 435,787 млн предусмотрено на реконструкцию компрессорных станций (КС), 209,444 млн грн - на их переоснащение, 188,070 млн грн - на реконструкцию газопроводов, 183,470 млн грн - на модернизацию и закупку специализированной/строительной техники.
Среди приоритетных проектов, в частности, реконструкция магистральных газопроводов "Киев - Запад Украины" (2-я нитка) и "Ивацевичи - Долина" (2-я нитка), газопровода "Шебелинка - Словянск", КС "Бар", системы электроснабжения КС "Шебелинка", а также техпереоснащение подстанции 35/10 КС "Хуст".
В рамках плана мероприятий на 2021-2022 гг. запланированы вложения в сумме 19,699 млрд грн, большая часть из них - 14,851 млрд грн - предусмотрена на реконструкцию КС.
Финансирование развития ГТС в период с 2023-2029 гг. составит 17,526 млрд грн.
Планируется, что в целом до 2029 года инвестиции в реконструкцию газопроводов составят 2,022 млрд грн, ГРС - 5,830 млрд грн, КС - 18,656 млрд грн.
Как сообщалось, после подписания нового контракта с российским "Газпромом" Украина планирует перестраивать свою газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд куб. м. По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, при обозначенных в контракте объемах транзита (на уровне 65-40-40-40-40 млрд куб.м до 2025 года) около 75-80% КС теперь являются избыточными.
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