Оператор ГТС обвинил облгазы в безоплатном отборе газа на 580 миллионов

В январе 2020 года участники газового рынка отобрали из ГТС 93,8 млн кубометров газа не компенсировав его стоимость, что привело к возникновению долга перед Оператором ГТС в размере 579,6 млн грн, 70% которого накопили облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что по состоянию на 15 февраля негативные небалансы участников рынка за январь были начислены в размере 123,8 млн куб. м газа на общую сумму 770,3 млн грн.

Из них на долю газодобывающих компаний приходится 2,6 млн куб. м, доля поставщиков газа составляет 27,2 млн куб. м, а основные объемы негативных небалансов (76%) приходится на операторов ГРС (облгазы) - 94 млн куб. м газа.

В то же время за указанный период положительные небалансы участников рынка составили 278,3 млн кубометров газа или 1,52 млрд грн.

"В январе 99% объемов положительных небалансов создали поставщики газа - 274,9 млн куб. м. На долю газодобывающих компаний приходится 3,2 млн куб. м, а на операторов ГРС - всего 0,2 млн куб. м", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что за положительные небалансы Оператор ГТС уже полностью рассчитался с участниками рынка.

В то же время объем расчетов за негативные небалансы перед Оператором ГТС за январь составил всего 3%. По состоянию на 2 марта задолженность операторов ГРС (облгазов) составляет 579,6 млн грн.

"Наибольшим должником нового оператора ГТС стала Группа РГК. Облгазы этой Группы в январе 2020 года допустили на своих сетях несанкционированные отборы газа в объеме 65,7 млн куб. м общей стоимостью 414 млн грн", - сказано в сообщении.

В компании напоминают, что проблема так называемых несанкционированных отборов газа операторами ГРМ остается нерешенной еще с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС (АО "Укртрансгаз") в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 год.

"Фактически такой безнадежный долг делал невозможным полное выполнение оператором ГТС программ ремонтов и капитального строительства, создавало риски безопасной эксплуатации ГТС Украины. Теперь из-за проблем неоплачиваемых облгазами отборов газа существует реальная угроза финансовой стабильности нового независимого Оператора ГТС", - подчеркивают в компании.

Так, по предварительным расчетам размер такой безнадежной задолженности может достичь 10 млрд грн уже до конца 2020 года.

"То есть вся прибыль от нового транзитного соглашения с "Газпромом" будет потрачено на закупку газа для покрытия неоплачиваемых отборов облгазов, а государство не сможет получить дивиденды от работы ООО "Оператор ГТС Украины", - констатируют в компании.

В связи с этим "Оператор ГТС Украины" обращается к НКРЕКП с требованием принять необходимые меры по решению этой проблемы.

В частности, Оператор ГТС предлагает такие полностью внедрить европейские сетевые кодексы, включая кодекс балансировки и принцип нейтральности Оператора ГТС, а также внести изменения в Кодекс ГТС о необходимости всем операторам ГРС иметь поставщика газа, который будет нести финансовую ответственность за отборы газа такими облгазами.

Кроме того, Оператор ГТС предлагает установить тарифы на услуги распределения газа, соответствующих реальным потребностям операторов ГРС, а также разработать прозрачные механизмы контроля за потреблением газа, включая единую базу данных абонентов.

"Заметим, что сейчас есть большой риск нарушения условий сертификации нового независимого оператора ГТС Украины, поскольку решение проблемы неоплачиваемых отборов газа является основной сертификационной требованием Секретариата Энергетического Сообщества", - отмечают в компании.