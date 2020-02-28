Оператор ГТС с 1 марта запускает виртуальный реверс со Словакией

ООО "Оператор ГТС Украины" с 1 марта запускает виртуальный реверс со Словакией.

Об этом говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

"С 1 марта (послезавтра) запускаем виртуальный реверс со Словакией. К этому Украина шла более 5 лет. Словацкий газотранспортный коридор играет значительную роль в обеспечении энергонезависимости нашей страны. С 2014 года мы пытались наладить импорт газа из Словакии за счет виртуального реверса, но Газпром всячески блокировал такую возможность. Поэтому пришлось построить отдельный интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса", - рассказали в компании.

После того, как был успешно завершен анбандлинг, внесены изменения в законодательство и состоялся переход на взаимодействие с Газпромом по европейским правилам, - виртуальный реверс стал возможным.

"Теперь мы совместно со словацким оператором ГТС Eustream открываем виртуальный реверс через точку соединения «Вельке Капушаны - Ужгород». Пока словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод на сутки). В случае наличия большего интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей", - добавили в компании.

ОГТСУ также напомнил, что виртуальный реверс уже с 1 января активно применяются на польской границе, вскоре он заработает и с Венгрией.