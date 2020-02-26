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Зеленский предложил Ахметову приватизировать «Центрэнерго» вместе с неприбыльными госшахтами
15:38 25.02.2020 |
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил крупнейшему частному украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать госкомпанию «Центрэнерго» вместе с неприбыльными государственными шахтами. «Если говорить о приватизации «Центрэнерго», то нужно говорить «вместе с неприбыльными шахтами». Я думаю, что это прекрасная идея», - сказал президент.
Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с вопросом, готова ли компания приватизировать неприбыльные шахты.
"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помогать это сделать государству", - сказал Зеленский, обращаясь к Тимченко.
В комментарии журналистам Тимченко сказал, что компания ДТЭК не заинтересована в покупке компании «Центрэнерго».
«Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция», - добавил он.
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Наряду с характерными публичными проявлениями взаимной симпатии олигарха с президентской командой, определенные процессы сближения происходят и за кулисами.
В комментарии агентству УНИАН Тимченко рассказал, что «ДТЭК» также не заинтересован в приватизации неприбыльных госшахт.
«У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.
Справка УНИАН. ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяет 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик. При этом предприятия «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» остались на временно оккупированной территории Донбасса.
Также компания владеет 8 из 12 ТЭС в Украине.
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