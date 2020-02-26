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Зеленский назначил ответственным за реформу угольной отрасли бывшего менеджера Ахметова
15:33 25.02.2020 |
Президент Владимир Зеленский поручил создать Координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Как передает БизнесЦензор, об этом президент заявил, выступая на всеукраинском совещании работников угольной отрасли.
"Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалем. Обязательно включить в состав представителей угольных предприятий, местных властей, глав ОГА, соответствующих областей", - сказал Зеленский.
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Наряду с характерными публичными проявлениями взаимной симпатии олигарха с президентской командой, определенные процессы сближения происходят и за кулисами.
Президент также поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды определить потребность украинской энергетики на ближайшие 10 лет.
"Задача профильного министерства - определиться, каким должен быть энергобаланс угля, и какая в нем доля тепловой генерации. В целом мы будем двигаться таким путем. Должен быть гарантированный рынок сбыта угля. Этот рынок сбыта - украинские ТЭС. Второе: государство должно защитить украинский уголь. Нужен долгосрочный энергетический баланс. Нужно понять, сколько угля нам нужно на следующие 10 лет", - сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул необходимость создания условий для трансформации угольных регионов.
"Трансформация угольных регионов должна быть справедливой. И это не сейчас, это длительный процесс, во время которого будет нужен уголь. И постепенно мы должны создавать социально-экономические условия для развития угольных регионов", - отметил глава государства.
"Для этого Министерством развития общин и территорий будет разработан национальная программа справедливой трансформации угольных регионов. Ее главный принцип - ни одна шахта не может быть закрыта или ликвидирована, пока люди не получат новой работы... Сначала - новые рабочие места для этих людей, и только потом мы начинаем говорить об остальном", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также предложил холдингу ДТЭК Рината Ахметова приватизировать неприбыльные угольные шахты.
Напомним, президент Владимир Зеленскийназначил Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации в августе 2019 года.
Верховная Рада 4 февраля назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак.
До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.
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