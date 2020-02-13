Израиль планирует выйти на европейский рынок СПГ

Нефтегазовые компании, которые контролируют израильское шельфовое газовое месторождение «Левиафан», ищут партнеров для строительства плавучего СПГ-терминала и, возможно, для глубоководной разведки нефти. Об этом рассказал гендиректор одного из партнеров по проекту Ratio Oil Игаль Ландау (Yigal Landau), передает angi.

Компании хотят увеличить добычу углеводородов и в этом году намерены принять инвестиционное решение о дальнейших действиях. По словам Ландау, ключевым моментом для достижения прогресса в этих планах будет строительство плавучего СПГ-терминала «стоимостью несколько миллиардов долларов, который будет находиться в восточной части Средиземного моря и позволит осуществлять экспорт в Европу».

«Плавучий СПГ-терминал имеет преимущество в том, что вы не зависите от геополитики. Он дает экспортную независимость», - сказал он.

Ratio Oil вместе с партнерами Delek Drilling и Noble Energy уже ведут переговоры с базирующейся на Бермудских островах компанией Golar LNG и бельгийской Exmar о возможности инвестиций в строительство плавучего терминала. «Кто будет лучшим, самым дешевым и наиболее подходящим для нас, тот и будет выбран. Тогда один из них станет стратегическим партнером в самом проекте», - сказал Ландау.

По его оценкам, терминал может быть построен за три года. При этом, только для внесения изменений в нынешнюю эксплуатационную платформу потребуется $1 млрд, и это помимо затрат на строительство терминала и бурение скважин.

Справка enkorr

Осенью 2018 г. Израиль, Италия, Греция и Кипр подписали соглашения по поставкам израильского природного газа в страны Европы. Проект предполагал строительство самого длинного в мире подводного газопровода протяженностью 2 тыс. км. Однако изменение структуры европейского газового рынка заставило операторов месторождения «Левиафан» задуматься о строительстве СПГ-терминала с тем, чтобы поставлять часть ресурса в сжиженном виде.

На данный момент основными поставщиками СПГ в Европу являются США, Катар, РФ и некоторые африканские государства.

«Левиафан» - крупнейшее газовое месторождение Израиля, контролируется компаниями Delek Drilling, Noble Energy и Ratio Oil.

