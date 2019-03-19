Комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками

Профильный комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Теперь документ ожидает голосование на пленарной сессии Европейского парламента и в Совете ЕС. После вступления в силу пойдет адаптация национальных законодательств стран Евросоюза, учитывая новые обстоятельства компромиссной директивы.

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директивы ЕС", - заявил председатель європарламентського комитета Ежи Бузек.

Напомним, Комитет постоянных представителей государств ЕС 20 февраля утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. В случае их окончательного принятия действие газовой директивы Евросоюза распространяется на газопроводы из третьих стран, включительно с "Северным потоком-2".

До этого сообщалось, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по газовой директиве.