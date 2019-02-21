Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

08:15 21.02.2019 |

Новости ТЭК, Мир

 

Государства ЕС поддержали текст проекта, призванного распространить законодательство Евросоюза на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток-2". Решение принял Комитет постоянных представителей стран ЕС в среду, 20 февраля, в Брюсселе. По данным источника DW в дипломатических кругах ЕС, за него проголосовали 27 стран сообщества, Болгария воздержалась.

Поскольку теперь этот текст согласовали все участники законодательного процесса, то можно ожидать, что он будет окончательно принят в нынешнем виде. Распространение Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на "Северный поток-2" не означает остановки проекта, но из текста понятно, что поправки в законодательство ЕС окажут на него существенное влияние.

Последнее слово за Еврокомиссией

Согласно утвержденному проекту, правила ЕС распространятся только на секцию "Северного потока-2" на территории и в территориальных водах Германии. Ведь именно там трубопровод подключается к газотранспортной системе ЕС. Это вызвано тем, что Брюссель не может распространять европейское право за пределами территории стран Евросоюза.

Такая формулировка стала причиной различных трактовок, насколько изменения угрожают "Северному потоку-2". Ведь появилась она 8 февраля вследствие компромисса между ФРГ, поддерживающей проект газопровода, и Францией. Тогда перед ключевым голосованием Париж заявил, что поддержит изменения Газовой директивы, против которых выступал Берлин. На следующий день две страны достигли компромисса, который и утвердил Комитет постоянных представителей ЕС. Немецкий евродепутат от фракции "зеленых" Райнхард Бютикофер (Reinhard Bütikofer) уверен, что Берлин "потерпел поражение", а компромисс стал для него возможностью "сохранить лицо".

12 февраля текст согласовали переговорщики Совета ЕС и Европарламента. Согласно документу, отвечать за применение новых правил будет немецкий регулятор - Федеральное агентство по сетям, но под надзором Еврокомиссии. Конкретные параметры Берлин сможет прописать в межправительственном соглашении с Москвой, но и оно не вступит в силу без согласия из Брюсселя.

Для каких газопроводов возможны исключения?

Изменения распространят действие Газовой директивы на все газопроводы, действующие и будущие. Но предусмотрено два вида исключений. Первый освобождает от применения Третьего энергопакета только трубопроводы, введенные в строй на момент вступления в силу изменений. Ожидается, что они начнут действовать летом. Следовательно, на такое освобождение может претендовать "Северный поток-1", запущенный в 2011-2012 годах, но не "Северный поток-2", который навряд ли достроят и подготовят к запуску до лета этого года.

Второй вид исключения касается новой инфраструктуры. Его применение возможно лишь при выполнении ряда условий, прописанных еще действующей директивой. Переговорщикам от Европарламента удалось усилить эти требования. А именно, что исключение не должно вредить ни конкуренции на рынке, на котором будет действовать новый трубопровод, ни безопасности поставок внутри ЕС. Бютикофер уверен, что "Северный поток-2" не соответствует условиям для предоставления исключений.

Запрос на освобождение должна будет подать компания Nord Stream 2, строящая "Северный поток-2". Этот запрос рассматривает немецкий регулятор. Он и принимает решение, делать ли исключение для газопровода. Впрочем, об этом немцы должны уведомить Еврокомиссию, имеющую полномочия изменить или отменить решение об исключении. И это решение будет юридически обязательным для Германии.

Независимый оператор трубы

Позиция Еврокомиссии состоит в том, что трубопроводы из третьих стран должны действовать по тем же правилам, что и газопроводы внутри ЕС. Эти правила должны обеспечить конкуренцию и защитить права потребителей. Первое предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься компания, которая "голубое топливо" добывает и продает (так называемый "анбандлинг" или "разъединение активов"). На данный момент Nord Stream 2 планирует эксплуатировать "Северный поток-2" после его запуска. Поскольку эта компания принадлежит "Газпрому", то требование по "анбандлингу" она не выполняет.

Потому для запуска газопровода будет необходимо создать независимого оператора. Замглавы Секретариата Европейского энергетического сообщества Дирк Бушле (Dirk Buschle) подчеркивает, что в "анбандлинге" главное - вопрос контроля. Если "Газпром" контролирует оператора, то условие не выполняется, поясняет он.

Третий энергопакет предусматривает целый ряд защитных механизмов для гарантирования независимости оператора. Например, он должен владеть активами, необходимыми для транспортировки, самостоятельно набирать персонал, самостоятельно принимать решения по транспортным активам.

Соответствует ли оператор требованиям, определяет национальный регулятор. Это называется сертификацией. О ее результатах также необходимо сообщать Еврокомиссии, и она осуществляет контроль.

Доступ для третьих компаний

Еще одним требованием является предоставление доступа к трубе для третьих компаний. Это сложно обеспечить в случае "Северного потока-2", ведь он начинается в России, где монопольное положение занимает "Газпром". То есть, если, например, какая-либо компания из ЕС захочет купить газ в Центральной Азии, то она формально может забронировать мощности "Северного потока-2" для его прокачки. Но транспортировать ли газ по территории РФ, будет решать "Газпром". Потому на практике это требование будут обеспечивать тем, что "Газпром" не сможет использовать все мощности "Северного потока-2", объясняет DW чиновник ЕС на условиях анонимности. Часть его мощностей придется держать свободной для других компаний.

Другие правила для газопровода - прозрачность, в том числе и касательно безопасности поставок, а также тарифы на транспортировку, не нарушающие конкуренцию. Эти тарифы будет устанавливать не собственник трубы, а национальный регулятор.

При этом важно, что Газовая директива будет действовать лишь на немецкую секцию "Северного потока-2". Если Берлин и Москва договорятся об общей методологии тарифов, она и будет применяться. Если же нет, то немецкий регулятор применит свои тарифы только к немецкой части трубы.

Принятие быстрыми темпами

Распространить действие Газовой директивы на газопроводы из третьих стран Еврокомиссия предложила еще в 2017 году. Весь 2018 год изменения не продвигались с Совете ЕС. Прекратила их блокирование Румыния, председательствующая в нем с января нынешнего года. Теперь за изменения должен проголосовать Совет министров энергетики стран ЕС, заседание которого запланировано на 4 марта, а потом Европарламент. Ожидается, что он рассмотрит изменения на сессии в апреле.

Никто из собеседников DW не берется прогнозировать, что случится с "Северным потоком-2" после принятия изменений. Ведь это дело собственника, то есть российской стороны: применять ли все правила целиком, вести переговоры с Германией и Еврокомиссией или же отказаться от нового газопровода.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

07:57 Курс доллара 21 февраля слабо изменяется к мировым валютам после протокола заседания ФРС США

07:52 Биржи АТР в основном растут 21 февраля на торговом оптимизме

07:36 Биржи США закрылись в плюсе после публикации протоколов Федерального резерва

20.02 Финансисты уверены в крупных продажах валюты 21 февраля, несмотря на завершение налогового периода

20.02 Индекс ПФТС 20 февраля снизился 5-ю сессию кряду

20.02 Депозитные ставки для физлиц 20.02.19

20.02 В скандал об отмывании денег Danske Bank оказался вовлечен шведский Swedbank

20.02 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

20.02 НКЦБФР предупредила покупателей жилья о финансовых рисках

20.02 Курс доллара 20 февраля стабилен к евро и растет к иене в ожидании протокола заседания Федрезерва

20.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.02.19

20.02 Биржи АТР закрылись 20 февраля в основном ростом в ожидании прогресса в переговорах США и КНР

20.02 Cправочный курс гривни вырос на 8,11 коп. до 27,0933 грн

20.02 Курсы валют по карточным операциям на 20.02.19

20.02 Остатки средств на корсчетах банков 20.02.19

• дальше…

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

07:47 Нефть дорожает 21 февраля на сокращении добычи ОПЕК и санкциях США против Венесуэлы и Ирана

20.02 Транспортные предприятия Украины в январе увеличили перевозку грузов на 5% - Госстат

20.02 Льготный период растаможки «евроблях» решили не продлевать

20.02 Нефть умеренно дешевеет 20 февраля, Brent торгуется у $66 за баррель

20.02 Цены на АЗС в Киеве 20 февраля не изменились

20.02 Коммерческий шпионаж. Первое решение АМКУ

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

20.02 Облгазы согласовали проект постановления о повышении норм потребления газа в Украине

20.02 Газораспределительные компании требуют от «Нафтогаза» увеличить их долю в цене на газ. Чтобы, как при Януковиче

• дальше…

08:25 ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике

08:15 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

08:07 Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом

08:04 Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты

07:41 ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

20.02 Польша начала строить канал через Вислинскую косу

20.02 Турция введет в эксплуатацию российские ЗРК С-400 к октябрю 2019 года

20.02 Франция оштрафовала крупнейший швейцарский банк UBS на 3,7 млрд евро

20.02 Об Украине ни слова. Почему Путин счел Киев токсичным для своего рейтинга

20.02 Три британских депутата вышли из Консервативной партии из-за «Брекзита»

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 Эрдоган делает ставку на дешевые кредиты. При этом из-за предвыборных обещаний растут риски для турецких банков

20.02 Саудовская Аравия инвестирует в экономику Индии более $100 млрд

20.02 Microsoft сообщила о новых хакерских атаках в Европе

20.02 Северокорейские хакеры впервые в истории атаковали Россию

• дальше…

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

12.02 Плюсы и минусы: как работает электронный билет в Киеве

11.02 На станциях столичной электрички появились турникеты для бесконтактной оплаты

11.02 В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки

• дальше…

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 «Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

19.02 Апелляционный суд отменил внеплановую налоговую проверку экс-министра финансов Данилюка за 1998-2016

19.02 Обострение на Донбассе: Почему боевики осатанели в районе Попасной

19.02 Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году

18.02 Онуфрий объявляет войну: Зачем УПЦ МП идут в ООН и ОБСЕ

18.02 Брюссель назвал ожидания от соглашения Украина - ЕС «слишком оптимистичными»

18.02 Атакующий кулак. Зачем Россия развернула в Ростовской области «эксперементальную дивизию»

• дальше…

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

19.02 Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км

19.02 Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

18.02 Chrome больше не позволит сайтам определять использование режима «инкогнито»

18.02 Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

18.02 В Украине упростили передачу автомобильных номеров

18.02 Восьмизначный пароль Windows NTLM можно взломать за два с половиной часа

15.02 В Украине появился мессенджер для управления многоэтажками

• дальше…

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно