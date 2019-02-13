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Коболев о новом газовом соглашении: Россия попытается повторить «трюк» 2009 года
11:53 12.02.2019 |
При заключении нового соглашения по транзиту газа, Россия попытается повторить трюк 2009 года, отключив поставки газа по украинскому коридору для европейских потребителей для продвижения идеи «Северного потока-2».
Об этом сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
«Их расчет очень простой - смена власти (после выборов в Украине - ред) и, возможно, с новой властью можно будет продолжить старую сделку, которая нам не только не интересна, но она и противоречит украинскому и европейскому законодательству. Конечно, что под конец декабря, когда будут морозы, не будет нового договора, россияне, скорее всего постараются повторить тот же трюк, который был в 2009 году, когда были отключены поставки газа по украинскому коридору для европейских потребителей. Это вызовет кризис», - отметил Коболев.
Он добавил, что такой кризис Россия будет пытаться использовать для продвижения идеи «Северного потока-2».
«Продвижение этой идеи, я думаю, является одной из стратегических целей наших оппонентов», - добавил глава Нафтогаза.
Коболев также отметил, что если «Северный поток-2» и «Турецкий поток» заработают, то объем транзита украинской газотранспортной системой будет близким к нулю.
«Если будет «Северный поток-2» и если россияне с большой вероятностью запустят «Турецкий поток», то объем транзита украинской системой будет примерно равным нулю», - добавил Коболев.
Он добавил, что украинская власть объясняет международным партнерам, что идя на якобы коммерческий проект газопровода «Северный поток-2», они могут фактически открыть дорогу для российских танков на территорию Украины.
Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж будет требовать компенсацию 10 млрд долларов.
По его словам, если РФ будет продолжать обеспечивать Газпром эксклюзивными возможностями для транзита газа с территории РФ в Европу через Украину, и при этом Газпром не будет соглашаться на стандартные европейские условия, "у Нафтогаза есть реальная возможность через новый арбитраж, который уже начался, получить примерно 10 млрд долл. как компенсацию за отсутствие транзита после 2019 года".
Относительно действующего транзитного контракта между Нафтогазом и Газпромом, то он, как говорится в заявлении Витренко, не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому не может быть продлен.
Напомним: контракт между Нафтогазом и российским Газпромом относительно транзита газа заканчивается в конце 2019 года.
Еврокомиссия уже подготовила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть долговременным - на 10 или более лет - и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.
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