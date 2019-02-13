«Нафтогаз» назвал неприемлемыми условия России по транзиту газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" считает неприемлемыми озвученные Российской Федерацией условия заключения контракта на транзит газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

По словам Витренко, условия "о восстановлении баланса в отношениях" и транзите без обязательств "Газпрома" по объемам являются неприемлемыми. В частности, "баланс" между "Нафтогазом" и "Газпромом" восстановлен решениями международного арбитража. Кроме того, НАК не собирается отказываться от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу, 2 млрд долларов по делу о пересмотре цены и от отмены обязательств перед "Газпромом" на сумму около 80 млрд долларов по положению "бери-либо-плати".

"Если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ", - отметил Витренко.

Он также подчеркнул, что у "Нафтогаза" есть реальная возможность через новый арбитраж отсудить примерно 10 млрд долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года.