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В Украине открыли новое месторождение газа
22:36 05.12.2018 |
АО Укргаздобыча продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв газовое месторождение в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Как отмечают в Укргаздобыче, открытие четвертого по счету в этом году месторождения произошло в ноябре 2018 после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Геологическая модель месторождения была построена с использованием программного комплекса Petrel Schlumberger.
По оценке УкрНИИгаз, запасы открытого месторождения составляют не менее 400 млн кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м голубого топлива.
На сегодняшний день проводятся работы по обустройству скважины и введение ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведочные работы на новом месторождении.
В компании напомнили, что в этом году уже было открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд кубометров голубого топлива.
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