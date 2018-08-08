Goldman Sachs пытается стать игроком LNG-рынка

Goldman Sachs стремится первым из резидентов Wall Street зайти на рынок сжиженного природного газа (LNG). С этой целью американский банк ведет переговоры с владельцем одного из крупнейших на Мексиканском побережье предприятия по производству LNG, передает MarketWatch.

Реализация этих планов затрудняется действием поправки Додда-Франка, ограничивающей участие в товарном бизнесе резидентов Wall Street.

По словам источников, знакомых с вопросом, Goldman ведет переговоры с LNG Cheniere Energy Inc., владеющей LNG-заводом Sabine Pass, о покупке крупной партии сжиженного природного газа. Если эта сделка состоится, Goldman может стать оператором быстро растущего мирового рынка LNG. Его рост обусловлен отказом ряда государств от использования энергетического угля с дальнейшим переходом на природный газ.

Отраслевые эксперты также обращают внимание на быстрый рост добычи газа (в т.ч. сланцевого) в США. В период с 2016 по 2017 гг. экспорт LNG из США увеличился в четыре раза, достигнув 1,94 млрд куб. футов в сутки (54,93 млн куб. м/сут.). Весь этот объем проходил через завод Sabine Pass, свидетельствую данные Управления энергетической информации США (EIA).

В настоящее время на Sabine Pass перерабатывается 2,8 млрд куб. футов природного газа в сутки (79,28 млн куб. м/сут.). Полученный на предприятии LNG экспортируется в Южную Америку и Азию.

Ожидается, что к 2022 г. США могут стать вторым по величине экспортером LNG. При этом многие аналитики полагают, что LNG-рынок, в конце концов, станет таким же огромным, как глобальный рынок сырой нефти.

Как сообщал enkorr, на мировой энергетический рынок надвигается новая волна многомиллиардных проектов по сжижению природного газа. Это обусловлено тем, что к концу 2019 г. существующие объекты по производству LNG выйдут на максимальную проектную мощность. При этом уже в 2020 г. спрос может опередить предложение, в результате чего на рынке возникнет дефицит сжиженного природного газа.

Отметим, что введение Китаем пошлин на импорт американского LNG может поставить под удар амбициозные планы президента Дональда Трампа по превращению США в крупнейшего мирового поставщика сжиженного природного газа, а также отразиться на попытках Goldman Sachs стать игроком мирового рынка LNG.