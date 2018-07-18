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Попытка России договориться о внесудебном урегулировании по делу Стокгольмского арбитража не пройдет,- Климкин
20:03 17.07.2018 |
Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что попытка России договориться о внесудебном урегулировании по делу Стокгольмского арбитража не пройдет.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.
"Попытка России договориться о внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву”, - написал Климкин.
16 июля Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" и российской компанией "Газпром" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).
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Как пояснил Витренко, споры между компаниями по договору на транзит и по контракту на поставку газа уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже.
Как
сообщали Українськi Новини, "Газпром" заявил, что в четверг
Апелляционный суд округа Свеа принял решение оставить в силе приказ от
13 июня о приостановке исполнения решения Арбитражного института
Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года по спору с НАК
"Нефтегаз Украины" в части контракта на транзит газа.
13 июня Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа, при этом "Нефтегаз" обжаловал данный приказ.
18 июня "Нефтегаз" направил "Газпрому" решение об аресте его активов в Англии и Уэльсе.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу НАКа.
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