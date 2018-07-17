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В Нафтогазе прокомментировали заявление Путина о транзите газа через Украину
08:15 17.07.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" готова урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа. Об этом написал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на странице в Facebook, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина о готовности сохранить транзит газа через Украину, если будет урегулирован спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Как пояснил Витренко, споры между компаниями по договору на транзит и по контракту на поставку газа уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже.
"Проблемы "только" в том, что "Газпром" не выполняет решение арбитража - не поставляет газ на Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долларов компенсации, которую определил арбитраж", - отметил он.
Витренко добавил, что в "Нафтогазе" готовы урегулировать новый спор с "Газпромом", касающийся транзитного тарифа, по котором НАК обратился в Стокгольмский арбитраж.
Коммерческий директор компании отметил, что украинская сторона через суд требует от российского "Газпрома" 12 млрд долларов.
"И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзитный тариф", - заявил Витренко.
Добавил, что если этот спор о тарифе на транзит будет разрешаться в Стокгольме, то шансы завершить процесс до конца 2019 года "практически нереальны". В лучшем случае, результат будет известен до конца 2020 года.
"Готовы ли "Газпром" и Германия остановить строительство "Северного потока-2" до окончания нового арбитража?", - задал риторический вопрос Витренко.
Напомним, во время встречи в Хельсинки Трампа и Путина президент России заявил, что Российская Федерация готова сохранить транзит газа через Украину после строительства "Северного потока-2".
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