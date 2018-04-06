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Газпром не будет выплачивать штраф Нафтогазу до рассмотрения апелляции, - Минэнерго РФ
14:38 06.04.2018 |
Российский "Газпром" не будет выплачивать украинскому "Нафтогазу" 2,5 млрд долларов штрафа, пока не получит решение апелляционного суда шведского округа Свеа. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак, передают российские СМИ.
"В настоящее время подана апелляция на решение Стокгольмского арбитража в окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд юристов "Газпрома", решения (Стокгольмского арбитража, - ред.) по двум взаимосвязанным контрактам были приняты с абсолютно разной логикой", - сказал Новак.
Министр также добавил, что "Газпром" будет мониторить ситуацию до вынесения вердикта апелляционного суда.
Напомним, ранее сообщалось, что российский "Газпром в бухгалтерском балансе компании зарезервировал всю сумму долга НАК "Нафтогаз Украины" по транзитному контракту - 4,63 млрд долларов.
Отметим, что Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа из транзитного договора. Также арбитраж зобов'связал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 млрд долларов за уже поставленный газ. В конечном итоге, российский "Газпром" задолжал НАК "Нафтогаз Украины" почти 2,6 млрд долларов.
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"Стоимость этой ошибки для менеджмента «Газпрома» - потенциально сотни миллионов долларов", - глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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