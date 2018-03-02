Холдинг Ахметова будет развивать сеть электрозаправок

Энергетический холдинг ДТЭК анонсировал пилотный проект по развитию сети зарядных станций для электромобилей. Об этом корреспонденту LIGA.net сказал заместитель директора по стратегии ДТЭК Александр Онищенко на выставке Plug in Ukraine 2018.

"Мы пробуем себя в качестве провайдера услуги "электрозаправки", - сообщил он.

По словам Онищенко, на первом этапе, в этом году, планируется установка 10 быстрых зарядных станций (fast charger) в Киеве.

"Если динамика роста продаж электромобилей будет сохраняться, будем пытаться такими же темпами развивать сеть", - отметил он.

Онищенко сообщил, второй этап пилотного проекта по развитию сети - соединить города миллионники: Киев, Львов, Одесса, Днепр.

"Также мы думаем о создании продукта медленной зарядной станции. Хотим иметь какой-то типовой продукт для массового потребления. Мы ищем партнера, который мог бы нам сделать такой продукт. Возможно, через пару лет будем интегрировать услугу заряда электромобилей в наш пакет услуг. Надеюсь, к тому времени у нас будет либерализирован рынок и поставка электроэнергии будет конкурентной", - отметил он.

Онищенко считает, что зарядные станции будут одним из элементов для удержания клиента. "Мы сможем интегрировать в нашу электронную платформу других желающих собственников зарядных станций. Тех же владельцев ресторанов, отелей и т.д. Дальше поиск партнеров с целью интеграции нашей системы в европейскую. Чтобы человек, который оплатил эту услугу здесь, мог спокойно ехать в Европу и заряжаться по единой карте", - сказал он.

Напомним, на сегодня в крупных городах появляется все больше зарядной инфракструктуры для "зеленых" авто. Сейчас в Украине - около 2000 зарядных станций, 90% из них "медленные".