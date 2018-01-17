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Газовый трейдер из США получил лицензию в Украине
10:22 17.01.2018 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию на поставку природного газа компании Треилстоун Энерджи, "дочке" международного трейдера энергоресурсами TrailStone. Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 16 января.
Треилстоун Энерджи получила право на ведение хозяйственной деятельности в сфере поставок природного газа на территории Украины.
TrailStone основана в 2013 г. в США. Сегодня у компании открыты офисы в Киеве, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и Остине. Основные направления деятельности - инвестирование и торговля нефтью, энергетику и газ в Европе и Северной Америке.
Ранее сообщалось, что по итогам 2017 г. Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы.
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