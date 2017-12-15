Toyota построит первую в мире станцию по производству электричества, воды и водорода

Японская Toyota построит в Калифорнии первую в мире мощную многопрофильную станцию, которая будет вырабатывать воду, водород и электричество. Об этом передает Petrolplaza со ссылкой на пресс-релиз японской компании.

После ввода в эксплуатацию к 2020 г. объект под названием Tri-Gen сможет вырабатывать 2,35 мегаватт электроэнергии, которой достаточно для питания 2 350 домов и почти 1 500 автомобилей. Для электрогенерации, а также получения водорода и воды будут использоваться сельскохозяйственные отходы.

Произведенный станцией сжиженный водород будет использоваться, в т.ч., для заправки электромобилей на топливных элементах (FCV). Тут же свои энергетические запасы сможет восполнить тяжелый «водородный» грузовик Toyota Project Portal.





Многопрофильная станция была разработана компанией FuelCell Energy при поддержке Энергетического агентства США.

«Tri-Gen - это важный шаг на пути к переходу на транспорт с нулевой эмиссией, а также к прекращению выброса углекислого газа в атмосферу», - сказал Дуг Мурта, вице-президент по стратегическому планированию компании Toyota Motor North America.