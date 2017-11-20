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Швейцарский трейдер DufEnergy намерен оформить лицензию на поставку газа в Украине
15:16 20.11.2017 |
ООО "Дюфэнерджи Украина" ("дочка" швейцарского трейдера DufEnergy Trading SA) обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой выдать лицензию на поставку газа на территории Украины, сообщается на сайте регулятора.
Вопрос выдачи лицензии НКРЭКУ планирует рассмотреть на заседании 23 ноября.
"Дочка" DufEnergy создана в Украине весной текущего года.
Как сообщалось, НКРЭКУ вынуждена была отменить два последних заседания из-за отсутствия кворума, заседание 23 ноября также под угрозой срыва.
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