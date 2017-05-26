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Еще один международный газовый трейдер зашел в Украину
12:52 26.05.2017 |
Международный трейдер DufEnergy (Швейцария) в конце апреля учредил в Украине свою дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами DufEnergy Ukraine (Киев). Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц.
Учредителями DufEnergy Ukraine выступают DufEnergy Trading SA (Швейцария) и DufEnergy SA (Люксембург). Директором представительства назначена Зоя Головина.
Основным лицензированным видом деятельности DufEnergy Ukraine является торговля природным газом. Кроме того, у украинской дочки есть производство и торговля электроэнергией, а также металлами, рудами и промышленными химическими веществами.
В ноябре 2016 г. швейцарская DufEnergy Trading SA подписала договоры на транспортировку и хранение природного газа с оператором ГТС, компанией «Укртрансгаз».
Как сообщал OilNews, 16 мая один из крупнейших в мире трейдеров, Trafigura, открыл свой офис в Украине также с целью торговли природным газом.
Справка OilNews
DufEnergy Trading SA с центральным офисом в Лугано (Швейцария) занимается торговлей электроэнергией, природным газом и сжиженным природным газом (LPG). Выручка компании в 2014 году составила 3,578 млрд евро. DufEnergy Trading SA является дочерней компанией Duferco Participation Holdings Limited, и аффилированна с горно-металлургической компанией Duferco Group.
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