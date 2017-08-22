Shell договаривается с Израилем о закупках природного газа

Royal Dutch Shell планирует осуществлять закупки природного газа в Израиле с целью его дальнейшего сжижения на принадлежащем компании ГПЗ в Египте. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Royal Dutch Shell ведет переговоры о закупке природного газа, добываемого на месторождении Leviathan (Израиль). Он дополнит ресурс, производимый на месторождении Aphrodite (Кипр), в котором Shell принадлежит 35%. Израильский и кипрский газ планируется транспортировать по трубопроводу на ГПЗ Shell в Египте.

Объединение усилий операторов месторождения Leviathan - Noble Energy Inc. и Delek Drilling LP - с финансовыми возможностями Royal Dutch Shell позволит ускорить начало промышленной разработки газового месторождения Leviathan. По мнению отраслевых экспертов, для этого потребуются инвестиции в размере $3,75 млрд.

Крупные залежи природного газа были практически одновременно найдены в Египте, Израиле, на Кипре и в Ливане. Формально, это предоставило названным странам доступ к огромным энергетическим ресурсам, однако из-за очень непростых двухсторонних отношений они вынуждены искать оптимальные политические и логистические решения.

Ресурсы израильского месторождения оцениваются экспертами в 620 млрд кубометров, кипрского - в 116 млрд кубометров. Потенциал египетского месторождения Zohr составляют по оценкам итальянской Eni 850 млрд кубометров.

Как сообщал OilNews, компания Eni нашла у побережья Египта «супергигантское» газовое месторождение, после чего Каир заявил о намерении прекратить импорт «голубого топлива», что вызвало недовольство Израиля, намеревавшегося поставлять природный газ в Египет со своего месторождения Leviathan.

Вскоре после заявления Eni об открытии Zohr «Газпром» заявил о желании «помочь» Египту добывать природный газ, о чем в летом 2015 г. заявил официальный представитель корпорации Сергей Куприянов. Однако Каир и Eni проигнорировали «руку дружбы» российского газового монополиста.