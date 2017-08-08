Еврокомиссия провела тестирование готовности украинской ГТС к отопительному сезону

Совместный исследовательский центр генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", оператором газотранспортной системы компанией "Укртрансгаз" и Министерством энергетики и угольной промышленности провели успешное тестирование готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) к отопительному сезону 2017/2018.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нефтегаза", передают Українські Новини.

В ходе тестирования в рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа были исследованы сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину.

Исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, которые также закреплены в законе Украины "О рынке природного газа".

Статьи по теме:

Оно предусматривало выявление рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов и анализ сценариев кризисных ситуаций, вероятности и последствий их возникновения, а также обновление гидравлической модели, которая позволяет проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы.

Также представители Совместного исследовательского центра предоставили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах-членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент Превентивного плана действий в государствах-членах ЕС).

Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Европейской комиссией.

Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 года) и в целом рассчитан на 3 года.

Как сообщали Українські Новини, Украина планирует до 1 ноября к началу отопительного сезона 2017-2018 накопить 17 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ) и 3,89 млн тонн угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, из которых 1,93 млн тонн антрацитовой группы и 1,96 млн тонн - газовой группы.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прогнозирует успешное прохождение Украиной отопительного сезона 2017/2018 года.

Совместный исследовательский центр генерального директората Европейской комиссии - орган Европейской комиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС.