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Переговоры ради разговоров. ЕС уже не боится проблем с транзитом газа через Украину
08:36 08.08.2017 |
У россиян все меньше поводов придраться к Украине по поводу якобы ненадежности украинской ГТС.
Руководство Еврокомиссии не захотело тратить свое время на обсуждение с представителями Министерства энергетики России проблем с транзитом российского газа через территорию Украины, и предложило перенести переговоры, которые традиционно проходит в августе, на октябрь. "Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. К сожалению, европейская сторона попросила перенести переговоры на октябрь", - отметили не без сожаления в российском Министерстве энергетики.
Еще два года назад подобные переговоры вызывали очень большой резонанс во всех властных кабинетах - в Евросоюзе, в России и, конечно же, в Украине. Однако после того, как Украина отказалась от закупок российского газа, и подала на "Газпром" два иска в Стокгольмский арбитраж, темы для обсуждения с россиянами у украинских властей в этом трехстороннем формате исчерпались.
Теперь, похоже, подобная ситуация складывается для россиян и с европейцами - тема транзита российского газа через Украину уже навязла у представителей Еврокомиссии в зубах, и слушать одни и те же надуманные аргументы россиян им надоело. Показательно, что европейцы предложили перенести переговоры именно на октябрь. К тому времени уже может начаться отопительный сезон в Украине, будет завершена закачка газа в украинские ПХГ, в Европе также станет холоднее, и поставки газа из Европы в Украину из-за роста потребление могут сократиться. Обсуждать в этот период якобы проблему транзита российского газа будет уже несколько поздновато. А это означает, что, выбрав октябрь, европейцы недвусмысленно дали понять россиянам: никакой проблемы с транзитом они не видят.
По словам президента Центра глобалистики "Стратегия-XXI" Михаила Гончара, подобное поведение россиян - вполне типичное: как только календарь переходит на второе полугодие, они в разговорах с европейцами традиционно заводят заезженную пластинку со старой песней "об угрозах транзита российского газа через Украину". В прошлом году Минэнерго России и "Газпром" налегали на то, что что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) слишком маленькие запасы, и это создает угрозы для прохождения зимнего периода поставок газа в Европу. Однако Украина прошла зиму на минимальных запасах газа, и на конец отопительного сезона в ПХГ даже были значительные остатки. А в этом году темпы накопления газа в ПХГ опережают прошлогодние - по состоянию на 28 июля "Укртрансгаз" накопил уже 13 млрд кубометров газа, что на четверть больше, чем на эту же дату прошлого года.
В этом году россияне, по всей видимости, хотели в переговорах с европейцами воспользоваться конфликтом, который возник между "Нафтогазом" и "Укртрансгазом", и касается сферы закупок оборудования и материалов, необходимых для проведения ремонтов газотранспортной системы. "Нафтогаз" решил провести реформу в этой сфере, и избавиться от возможных "схем". "Мы не можем быть толерантными к необоснованным ценам и выбору неквалифицированных поставщиков. Эти затраты закладываются в тариф, а от качества работ зависит безопасность поставок газа как в Украине, так и в ЕС", - заявил "Нафтогаз". Перемены в сфере закупок вызвали недовольство руководства "Укртрансгаза". Однако, по мнению Гончара, эта проблема - не критическая, и будет решена.
Гораздо более серьезной угрозой для стабильности транзита российского газа в Европу являются диверсии на газопроводах. Гончар напомнил, что в 2014 году в Полтавский и Ивано-Франковской области на газопроводах были совершены два диверсионных акта, замаскированные под технические аварии. Оба были организованы в местах, где газопроводы действительно были изношены, однако анализы грунта показали наличие взрывчатки. Кроме того, последние кибератаки показали, что линии технической связи в украинской ГТС также могут быть под угрозой. Поэтому Гончар уверен, что Россия не оставит попыток "насолить" и будет искать различные варианты, чтобы показать, что Украина не может обеспечить стабильный транзит газа в Европу. Однако возможностей для этого у нее остается все меньше - Украина уже не покупает российский газ, а структура украинской ГТС разветвленная, что даже во время диверсий на газопроводах в 2014 году поставки газа в ЕС через Украину не были остановлены ни на минуту.
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