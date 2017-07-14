Минэнерго не будет продлевать ЧП в энергетике

Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что не намерено продлевать чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Об этом Українським Новинам сообщила директор департамента электроэнергетического комплекса Минэнерго Ольга Буславец.

"Продление действия чрезвычайного положение в энергетике со стороны Минэнерго не планируется", - сказала Буславец.

Как сообщали Українські Новини, с 17 февраля чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.

В начале апреля 4 из 6 антрацитовых ТЭС на контролируемой территории прекратили работу. В частности для экономии угля в Украине остановила работу уже четвертая ТЭС. 5 апреля Приднепровская ТЭС компании "ДТЭК Днепрэнерго" и Трипольская ТЭС прекратили производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля, 7 апреля - Змиевская ТЭС.

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