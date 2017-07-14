Финансовые новости
- |
- 18.07.17
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минэнерго не будет продлевать ЧП в энергетике
21:39 18.07.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что не намерено продлевать чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Об этом Українським Новинам сообщила директор департамента электроэнергетического комплекса Минэнерго Ольга Буславец.
"Продление действия чрезвычайного положение в энергетике со стороны Минэнерго не планируется", - сказала Буславец.
Как сообщали Українські Новини, с 17 февраля чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей.
В начале апреля 4 из 6 антрацитовых ТЭС на контролируемой территории прекратили работу. В частности для экономии угля в Украине остановила работу уже четвертая ТЭС. 5 апреля Приднепровская ТЭС компании "ДТЭК Днепрэнерго" и Трипольская ТЭС прекратили производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля, 7 апреля - Змиевская ТЭС.
Статьи по теме:
|ЧП в энергетике не дает Ахметову зарабатывать
|14.07.2017
|
Возможность ручного управления энергетической отраслью сохранится еще два года, пока не появится закон об электроэнергетике.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Как "Малороссия" окончательно рассорит "ЛНР" и "ДНР
|Инициатива о "Малороссии" не вписывается в минский процесс – Грызлов
|Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду - Марчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэнерго не будет продлевать ЧП в энергетике
|ГФС планирует собрать в текущем году 500 миллионов гривень налога на недвижимость
|Почему Ryanair предлагают лететь в "Гостомель" через "Борисполь"
|Светлые нефтепродукты незначительно растут в цене 18 июля в мелком опте, в рознице дешевеет дизтопливо
|Цены на нефть растут 18 июля на ожиданиях сокращения экспорта Саудовской Аравии, Brent - у $48,9 за баррель
|ДТЭК Ахметова впервые продает уголь на бирже
Это интересно
|Disney создаст отель, где посетители будут ощущать себя на корабле из «Звёздных войн»
|Популярность биткоина как средства оплаты реальных товаров падает
|4 фразы, которые не стоит говорить коллегам
|SpaceX планирует оставить России 10% рынка коммерческих запусков
|Siri позволяет похитить средства с карт Сбербанка и Тинькофф-банка
|Honda представила новый Accord с очень покатой крышей
|Китай активно развивает термоядерную энергетику