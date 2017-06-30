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Первая партия угля из США прибудет в Украину до августа
13:03 30.06.2017 |
Временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что первые 120 тыся тонн угля из США прибудут в Украину до августа. Об этом он сказал на брифинге, передает Эспрессо.TV.
Он проинформировал, что Соединенные Штаты Америки и Украина уже согласовали все детали соглашения и уже через месяц в Украину будет поставлен американский уголь.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о планах по экспорту угля в Украину, а также снятию ограничений на кредитование США на угольные проекты за рубежом.
По словам американского президента, Штаты готовы предложить уголь Украине, где раньше население нередко страдало из-за сокращения поставок природного газа из РФ.
Ранее президент Петр Порошенко заявил о намерениях Украины импортировать уголь и ядерное топливо из США.
"Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о том, что будем получать американский уголь из Пенсильвании по конкурентным ценам", - сообщал глава государства.
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