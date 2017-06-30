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Трамп объявил о запуске «золотой эры» в энергетической отрасли США
07:56 30.06.2017 |
Президент США Дональд Трамп объявил о запуске энергетической программы, которую он назвал стартом «золотой эры», в результате которой американские энергоносители покорят весь мир.
Выступая на встрече, организованной Министерством энергетики США, глава Белого дома заявил о начале реализации новой энергетической политики США, сообщает агентство Reuters. «Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру», - пообещал Трамп.
По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования. В числе примеров нового подхода Трамп назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля в Украину.
Глава Белого дома также заявил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии.
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