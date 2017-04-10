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"Нафтогаз" подписал с Snam и Eustream меморандум о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины
17:00 10.04.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Согласно сообщению пресс-службы НАК, меморандум подписан 10 апреля в Риме в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, комиссара ЕС по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете и министра экономического развития Италии Карло Календы.
"Документ имеет целью долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа Украиной в соответствии со стандартами европейских рынков, безопасного и эффективного использования ГТС Украины, а также прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих сторон в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.
В НАК напоминают, что Украина осуществляет отделение функции оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза" и заинтересованы в сотрудничестве с опытными западными операторами ГТС по использованию национальной газотранспортной системы в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа".
Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что привлечение европейской компании к управлению ГТС Украины позволит стране сохранить статус крупного транзитера природного газа.
Российский "Газпром" стремится минимизировать украинский транзит, для чего прорабатывает проекты газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток 2".
Snam и Eustream, газотранспортные операторы Италии и Словакии, в частности, обеспечивают эксплуатацию "ужгородского коридора", по которому российский газ в настоящее время идет в Центральную и Южную Европу.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.
По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом", по контрактам на период 2009-2019 гг.
Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 82 млрд 200,1 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Мощность ГТС Украины на входе составляет 302 млрд куб. м/год, а на выходе в европейском направлении составляет 31 млрд куб. м.
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