НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Согласно сообщению пресс-службы НАК, меморандум подписан 10 апреля в Риме в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, комиссара ЕС по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете и министра экономического развития Италии Карло Календы.

"Документ имеет целью долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа Украиной в соответствии со стандартами европейских рынков, безопасного и эффективного использования ГТС Украины, а также прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих сторон в соответствии с законодательством Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.

В НАК напоминают, что Украина осуществляет отделение функции оператора газотранспортной системы от "Нафтогаза" и заинтересованы в сотрудничестве с опытными западными операторами ГТС по использованию национальной газотранспортной системы в соответствии с Законом Украины "О рынке природного газа".

Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что привлечение европейской компании к управлению ГТС Украины позволит стране сохранить статус крупного транзитера природного газа.

Российский "Газпром" стремится минимизировать украинский транзит, для чего прорабатывает проекты газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток 2".

Snam и Eustream, газотранспортные операторы Италии и Словакии, в частности, обеспечивают эксплуатацию "ужгородского коридора", по которому российский газ в настоящее время идет в Центральную и Южную Европу.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности.

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "Магистральным газопроводам Украины" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом", по контрактам на период 2009-2019 гг.

Украина в 2016 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 22,5% (на 15 млрд 121,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом - до 82 млрд 200,1 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Мощность ГТС Украины на входе составляет 302 млрд куб. м/год, а на выходе в европейском направлении составляет 31 млрд куб. м.

