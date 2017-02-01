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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Газпром" уменьшил поставки газа в Европу по "Северному потоку"

09:35 01.02.2017 |

Новости ТЭК

 

"Газпром" с 1 февраля сократил объем поставок газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, уменьшение подачи вызвано судебным запретом, наложенным по иску польской газовой компании PGNiG.

Польская сторона выступила с протестом в Европейском суде и суде Дюссельдорфа против договоренности "Газпрома" с Еврокомиссией о максимальном использовании OPAL. В иске компании PGNiG говорится, что данная договоренность навредит загрузке ее транзитных магистралей. В ответ "Газпром" подал заявку в Европейский суд, попросив включить его в процесс в качестве заинтересованной стороны.

В конце 2016 года Европейский суд обратился к Еврокомиссии и PGNiG с просьбой предоставить информацию о влиянии OPAL на региональное газоснабжение. В ответ польская сторона заявила, что на время рассмотрения иска решение Брюсселя о максимальном использовании "Газпромом" мощностей OPAL приостанавливается.

Несмотря на снижение объемов поставок по "Северному потоку", российский газовый концерн не намерен увеличивать транзит через Украину, отмечает "Интерфакс".

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По материалам: Deutsche Welle
 

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