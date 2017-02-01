В январе 2017 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия), по оперативным данным оператора ГТС компании "Укртрансгаз", увеличился на 39%, или на 2 500,2 млн куб. м до 8 906,5 млн куб. м, по сравнению с январем 2016 года (тогда транзит составил порядка 6 406,3 млн куб. м).

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза", передают Українські Новини.

В том числе, в январе 411,4 млн куб. м было транзитом через Украину поставлено в Молдову.

По сравнению с декабрем 2016 (предыдущий месяц), транзит увеличился на 5,8%, или на 485,4 млн куб. м.

Январский объем транзита 8 906,5 млн куб. м является самым большим месячным объемом за последние как минимум 3 года (с января 2014 года).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила транзит природного газа по контракту с компанией "Газпром" на 22,6% (на 15,1 млрд куб. м) до 82,16 млрд куб. м, по сравнению с 2015 годом (67,08 млрд куб. м).

В 2015 транзит газа через украинскую газотранспортную систему составил 67,1 млрд куб. м, в 2014 - 59,4 млрд куб. м, в 2013 - 86,1 млрд куб. м.

В 2016 году Украина, начиная с июля, не однократно обвиняла "Газпром" в нарушении контракта, в частности в поддержании оптимального давления на входе в украинскую ГТС.

Обвинения "Укртрансгаза" в нарушении "Газпромом" контрактного давления имели место и в 2017.