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Топливно-энергетический комплекс
Bloomberg: cолнечная энергия и электромобили снизят стоимость нефти до $10 за баррель
12:34 04.01.2017 |
Из-за возможного падения стоимости солнечной энергии, расширения использования промышленных и домашних аккумуляторов, роста продаж электромобилей и водородных автомобилей, а также увеличения количества «умных» домов, цены на нефть будут опускаться все ниже, вплоть до $10/барр.
Об этом сообщает "Терминал" со ссылкой на Bloomberg.
«Спрос на солнечную энергию, аккумуляторы, электрические и водородные транспортные средства увеличивается. Водород пока является слабым звеном в 100-процентной системе возобновляемых источников энергии, но технологические «кирпичики» для ее создания уже готовы», - сообщил глава отдела технологий и инноваций французской компании Engie Тьерри Люпер. По его мнению даже если спрос на нефть будет расти вплоть до 2025 года, ее цена может упасть до $ 10, если рынки почувствуют значительное снижение спроса в будущем.
Компания Engie, была ранее газовым монополистом, и сейчас является крупнейшим в мире негосударственным производителем электроэнергии и активно инвестирует в ВИЭ, одновременно избавляясь от угольных заводов и геологоразведочных активов, чтобы защитить себя от колебания цен на сырьевые товары. К 2018 году французская компания планирует потратить 1,5 миллиарда евро на новые энергетические технологии.
Люпер прогнозирует, что стоимость солнечной энергии упадет ниже $ 10 за МВт/ч в 2025 году в самых солнечных регионах мира. Также значительно подешевеет стоимость технологий топливных элементов, которые превратят водород в электричество для питания транспортных средств. Согласно его прогнозу, уже в течение 10 лет водород как вид топлива сможет сравниться по стоимости с сжиженным газом. Вместе с тем, солнце, ветер, биогаз и промышленные системы накопления энергии станут ключевыми элементами будущего мира чистой энергии.
По словам заместителя директора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, на сегодня такой прогноз остается достаточно неоднозначным. Поскольку наука, а вместе с ней и энергетика, развивается стремительными темпами, сложно предположить дальнейшее развитие в ближайшие 10-15 лет. Практически все прогнозы в этой сфере - это скорее гадания.Но вместе с тем, вероятность обвала нефти до $10 остается возможной, в том числе и благодаря исследованиям в области низкотемпературного синтеза.
Как сообщал "Терминал", крупнейшая нефтегазовая компания Норвегии Statoil ASA (STO, NYSE) совершает переход от продажи нефти к ветроэнергетике. Это знаковое событие для всей отрасли.
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