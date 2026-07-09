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Трамп наказав припинити торговельні операції з Іспанією
09:11 09.07.2026 |
Президент США Дональд Трамп заявив про посилення проблем у відносинах США з Іспанією.
Про це він сказав на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зустріч президента США з генсеком відкрили заяви для преси з боку обох посадовців, і президент Трамп використав це також для згадок про інших лідерів, з якими він вже зустрівся, але окремо зупинився на Іспанії.
"Я не говорив з Іспанією. Іспанія - безнадійна. Я до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією, чи можемо ми її відрізати?" - звернувся він до своєї команди.
Трамп заявив, що Іспанія нібито "погано поводиться" з генеральним секретарем Альянсу, не навівши жодних підтверджень цих слів.
"Іспанія - жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією - тож обірвіть усію торгівлю з нею", - вдруге, у наказовому режимі, він звернувся до американської делегації. Трамп висловив впевненість, що це серйозне покарання, бо, мовляв, "вони просять - будь ласка, будь ласочка, ми хочемо з вами торгувати".
Також Трамп заявив, що має відбутися зупинка усіх візитів з Іспанією.
Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для американських літаків, що прямували на бойові місії у війні проти Ірану.
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