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АНАЛІТИКА

Трамп наказав припинити торговельні операції з Іспанією

Президент США Дональд Трамп заявив про посилення проблем у відносинах США з Іспанією.

Про це він сказав на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зустріч президента США з генсеком відкрили заяви для преси з боку обох посадовців, і президент Трамп використав це також для згадок про інших лідерів, з якими він вже зустрівся, але окремо зупинився на Іспанії.

"Я не говорив з Іспанією. Іспанія - безнадійна. Я до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією, чи можемо ми її відрізати?" - звернувся він до своєї команди.

Трамп заявив, що Іспанія нібито "погано поводиться" з генеральним секретарем Альянсу, не навівши жодних підтверджень цих слів.

"Іспанія - жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією - тож обірвіть усію торгівлю з нею", - вдруге, у наказовому режимі, він звернувся до американської делегації. Трамп висловив впевненість, що це серйозне покарання, бо, мовляв, "вони просять - будь ласка, будь ласочка, ми хочемо з вами торгувати".

Також Трамп заявив, що має відбутися зупинка усіх візитів з Іспанією.

Як відомо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази для американських літаків, що прямували на бойові місії у війні проти Ірану.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Іспанія, США
 

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