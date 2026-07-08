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Україна та Німеччина підписали угоду про виробництво безпілотників BARS
15:49 08.07.2026 |
Україна і Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS.
Про це у своєму Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".
Угоду підписали Сибіга і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Український міністр розповів, що угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи Build with Ukraine.
"На першому етапі проєкту німецька сторона фінансуватиме виробництво БпЛА, а вся виготовлена техніка буде поставлена Збройним силам України", - додав він.
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