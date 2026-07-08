Україна та Німеччина підписали угоду про виробництво безпілотників BARS

Україна і Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS.

Про це у своєму Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".

Угоду підписали Сибіга і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Український міністр розповів, що угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи Build with Ukraine.

"На першому етапі проєкту німецька сторона фінансуватиме виробництво БпЛА, а вся виготовлена техніка буде поставлена Збройним силам України", - додав він.



