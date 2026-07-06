Ринок житла: понад чверть об’єктів доступні за «єВідновлення», менше 9% — за «єОселя»

В Україні 26,8% усіх пропозицій житла доступні за державною програмою
"єВідновлення", тоді як за програмою "єОселя" - лише 8,8%. Про це
свідчить дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.RIA за підсумками
червня 2026 року, яке є в розпорядженні LIGA.net.
Найбільша
частка житла, доступного за програмою "єОселя", представлена у
Київській (16,9%), Волинській (16,1%), Сумській (11%) та Рівненській
(9,9%) областях. Найменше таких пропозицій - у Запорізькій (1%),
Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%) областях.
Зміни в програмі "єОселя" стали викликом для українських девелоперів і покупців, зокрема, через зменшення нормативу площі на одного члена родини. LIGA.net розбиралася,
як гравці ринку адаптуються до нових жорстких обмежень, коли можливий
дефіцит доступних квартир і що каже офіційна статистика про реальний
стан справ.
За програмою "єВідновлення" найбільше житла доступно у Сумській
(56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській
(41,2%) областях. Найменше - в Одеській (15,3%), Івано-Франківській
(17,3%) та Хмельницькій (19,5%) областях.
Щодо
попиту, то найактивніше житло за програмою "єОселя" шукають у Київській
області, Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській
областях.
Водночас дослідження зафіксувало значний дефіцит пропозиції в окремих
регіонах. Найгостріший він у Запорізькій області, де на одне оголошення
припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області це
співвідношення становить 1:11, у Чернівецькій - 1:10.
LIGA.net розповідала, як програма житлових ваучерів розігріває попит на невеликі квартири й підтягує ціни в Києві, Одесі, Львові та інших містах.
Попит на житло за програмою "єВідновлення" значно нижчий. У більшості
регіонів частка відповідних пошукових запитів не перевищує 1% від
загальної кількості, а найвищий показник зафіксовано в Одеській області -
1,4%.
Найдорожчі
квартири, доступні за держпрограмами, пропонують у Києві: середня ціна
однокімнатної квартири становить $94 900, що на 13% перевищує
середньоринкову. На Львівщині така квартира коштує в середньому $73 000,
що на 9% дешевше за середню ціну на ринку.
Найбільше
відхилення цін від середньоринкових зафіксовано в Івано-Франківській
області, де однокімнатні квартири за держпрограмами коштують у
середньому $62 300 - на 21% дешевше за ринок.
У Запорізькій
області вони, навпаки, дорожчі на 19% ($19 200), в Одеській - дешевші на
13% ($54 900), у Волинській - дорожчі на 12% ($57 100), у Закарпатській
- на 10% ($72 100), у Миколаївській - також на 10% ($24 400).