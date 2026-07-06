Ринок житла: понад чверть об’єктів доступні за «єВідновлення», менше 9% — за «єОселя»

В Україні 26,8% усіх пропозицій житла доступні за державною програмою "єВідновлення", тоді як за програмою "єОселя" - лише 8,8%. Про це свідчить дослідження маркетплейсу нерухомості Dim.RIA за підсумками червня 2026 року, яке є в розпорядженні LIGA.net.

Найбільша частка житла, доступного за програмою "єОселя", представлена у Київській (16,9%), Волинській (16,1%), Сумській (11%) та Рівненській (9,9%) областях. Найменше таких пропозицій - у Запорізькій (1%), Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%) областях.

Зміни в програмі "єОселя" стали викликом для українських девелоперів і покупців, зокрема, через зменшення нормативу площі на одного члена родини.розбиралася, як гравці ринку адаптуються до нових жорстких обмежень, коли можливий дефіцит доступних квартир і що каже офіційна статистика про реальний стан справ.

За програмою "єВідновлення" найбільше житла доступно у Сумській (56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській (41,2%) областях. Найменше - в Одеській (15,3%), Івано-Франківській (17,3%) та Хмельницькій (19,5%) областях.

Щодо попиту, то найактивніше житло за програмою "єОселя" шукають у Київській області, Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Водночас дослідження зафіксувало значний дефіцит пропозиції в окремих регіонах. Найгостріший він у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області це співвідношення становить 1:11, у Чернівецькій - 1:10.

LIGA.net розповідала, як програма житлових ваучерів розігріває попит на невеликі квартири й підтягує ціни в Києві, Одесі, Львові та інших містах.

Попит на житло за програмою "єВідновлення" значно нижчий. У більшості регіонів частка відповідних пошукових запитів не перевищує 1% від загальної кількості, а найвищий показник зафіксовано в Одеській області - 1,4%.

Найдорожчі квартири, доступні за держпрограмами, пропонують у Києві: середня ціна однокімнатної квартири становить $94 900, що на 13% перевищує середньоринкову. На Львівщині така квартира коштує в середньому $73 000, що на 9% дешевше за середню ціну на ринку.

Найбільше відхилення цін від середньоринкових зафіксовано в Івано-Франківській області, де однокімнатні квартири за держпрограмами коштують у середньому $62 300 - на 21% дешевше за ринок.

У Запорізькій області вони, навпаки, дорожчі на 19% ($19 200), в Одеській - дешевші на 13% ($54 900), у Волинській - дорожчі на 12% ($57 100), у Закарпатській - на 10% ($72 100), у Миколаївській - також на 10% ($24 400).



