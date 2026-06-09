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Тижневі підсумки «єОселі»: 145 родин отримали кредити на власне житло
14:27 09.06.2026 |
За минулий тиждень у межах програми доступних кредитів "єОселя" українці оформили 145 нових кредитів на загальну суму 268,8 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Хто отримав кредити?
Із них кредити під 3% отримали:
Кредити під 7% отримали:
Тип нерухомості
За типом нерухомості минулого тижня переважали кредити на житло першого продажу ‒ 95, з яких 36 об'єктів перебувають на етапі будівництва. Ще 50 кредитів спрямовано на придбання житла на вторинному ринку.
Де видано найбільше?
Найбільшу кількість кредитів у межах програми видано у Київській області ‒ 48, місті Києві ‒ 27 та Львівській області ‒ 9.
Від початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 3 786 українських родин, які оформили пільгові іпотеки на майже 7,4 млрд грн.
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