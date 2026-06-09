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АНАЛІТИКА

Тижневі підсумки «єОселі»: 145 родин отримали кредити на власне житло

14:27 09.06.2026 |

Економіка

За минулий тиждень у межах програми доступних кредитів "єОселя" українці оформили 145 нових кредитів на загальну суму 268,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.


Хто отримав кредити?

Із них кредити під 3% отримали:

  • 55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;
  • 6 медичних працівників;
  • 5 педагогів;
  • 3 науковці.

    • Кредити під 7% отримали:

  • 47 українців, які не мають власного житла;
  • 29 внутрішньо переміщених осіб.

    • Тип нерухомості

    За типом нерухомості минулого тижня переважали кредити на житло першого продажу ‒ 95, з яких 36 об'єктів перебувають на етапі будівництва. Ще 50 кредитів спрямовано на придбання житла на вторинному ринку.


    Де видано найбільше?

    Найбільшу кількість кредитів у межах програми видано у Київській області ‒ 48, місті Києві ‒ 27 та Львівській області ‒ 9.

    Від початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 3 786 українських родин, які оформили пільгові іпотеки на майже 7,4 млрд грн. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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