Тижневі підсумки «єОселі»: 145 родин отримали кредити на власне житло

За минулий тиждень у межах програми доступних кредитів "єОселя" українці оформили 145 нових кредитів на загальну суму 268,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Хто отримав кредити?

Із них кредити під 3% отримали:

55 військовослужбовців та представників сектору безпеки;

6 медичних працівників;

5 педагогів;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

47 українців, які не мають власного житла;

29 внутрішньо переміщених осіб.

Тип нерухомості

За типом нерухомості минулого тижня переважали кредити на житло першого продажу ‒ 95, з яких 36 об'єктів перебувають на етапі будівництва. Ще 50 кредитів спрямовано на придбання житла на вторинному ринку.

Де видано найбільше?

Найбільшу кількість кредитів у межах програми видано у Київській області ‒ 48, місті Києві ‒ 27 та Львівській області ‒ 9.

Від початку 2026 року програмою "єОселя" скористалися 3 786 українських родин, які оформили пільгові іпотеки на майже 7,4 млрд грн.