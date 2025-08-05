Фінансові новини
- |
- 05.08.25
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла
15:57 05.08.2025 |
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт надання Україні кредиту в розмірі EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла та підтримки його фінансової моделі, йдеться на сайті банку.
Згідно з описом проєкту, передбачається надання фінансових ресурсів містам, які постраждали від війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для будівництва доступного, енергоефективного та фінансово стійкого житла у державній власності.
За проєктом, кошти кредиту надаватимуться у вигляді субкредитів або субвенцій, разом з інвестиційними грантами для обраних громад від центральних органів влади. Крім того, планується надання консультацій з питань формування правової та інституційної бази для створення фонду соціального житла згідно зі стандартами ЄІБ та Європейського союзу.
Загальна сума проєкту оцінюється у EUR400 млн. Орієнтована сума фінансування від ЄІБ - EUR200 млн. Очікується, що кредит буде підтримано гарантією ЄС.
Як повідомила у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова у квітні 2025 року, ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла. Підписання першої угоди можливе вже цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
|Депутата від «Слуга Народу» Кузнєцова, якому закидають корупцію на закупівлі дронів і РЕБ, взяли під варту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 становила 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зменшилася на 0,018% до 56,06 грн/л
|Інфляція в ОЕСР у червні прискорилася до 4,2%
|ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла
|IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund
|Зниження цін на нафту посилилося, Brent опускалася нижче ніж $68 за барель
|Україна прискорює виконання рекомендацій Єврокомісії у сфері енергетики
Бізнес
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження
|Штучний інтелект від Anthropic виявився найпопулярнішим серед бізнес-користувачів, обійшовши OpenAI
|Більшість iPhone для США тепер виготовляють в Індії
|Epic Games знову перемогла Google у суді — Android може кардинально змінитися
|OpenAI прибрала функцію, яка дозволяла знаходити діалоги користувачів з ChatGPT через Google