Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄІБ розглядає проєкт надання Україні EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла

15:57 05.08.2025 |

Економіка

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт надання Україні кредиту в розмірі EUR200 млн для будівництва соціального орендного житла та підтримки його фінансової моделі, йдеться на сайті банку.

Згідно з описом проєкту, передбачається надання фінансових ресурсів містам, які постраждали від війни або приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для будівництва доступного, енергоефективного та фінансово стійкого житла у державній власності.

За проєктом, кошти кредиту надаватимуться у вигляді субкредитів або субвенцій, разом з інвестиційними грантами для обраних громад від центральних органів влади. Крім того, планується надання консультацій з питань формування правової та інституційної бази для створення фонду соціального житла згідно зі стандартами ЄІБ та Європейського союзу.

Загальна сума проєкту оцінюється у EUR400 млн. Орієнтована сума фінансування від ЄІБ - EUR200 млн. Очікується, що кредит буде підтримано гарантією ЄС.

Як повідомила у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова у квітні 2025 року, ЄІБ вже проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла. Підписання першої угоди можливе вже цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3359  0,05 0,13 41,9022  0,06 0,13
EUR 47,8811  0,02 0,05 48,5685  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6950  0,09 0,22 41,7083  0,10 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес