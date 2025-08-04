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Свириденко: Уряд запускає спрощений механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла

10:27 04.08.2025 |

Економіка

 

Уряд України запроваджує додатковий механізм, що дозволить громадам оперативніше відновлювати пошкоджене житло, зокрема багатоквартирні будинки та гуртожитки, постраждалі внаслідок обстрілів.

"Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість - на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою Відновлення", - йдеться в повідомленні прем'єр-міністра у телеграмі.

Окремо передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсації витрат за тимчасове проживання до завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевих бюджетів за рішенням громад.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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