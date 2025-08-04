Свириденко: Уряд запускає спрощений механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла

Уряд України запроваджує додатковий механізм, що дозволить громадам оперативніше відновлювати пошкоджене житло, зокрема багатоквартирні будинки та гуртожитки, постраждалі внаслідок обстрілів.

"Процедура спрощена: основні етапи можна проходити паралельно, а роботи починати до завершення експертизи. Усі дії фіксуються в електронній системі, а відповідальність за строки та якість - на місцях. Відновлення фінансуватиметься з місцевих бюджетів або міжнародної допомоги. Рішення також пришвидшить виплати за програмою Відновлення", - йдеться в повідомленні прем'єр-міністра у телеграмі.

Окремо передбачено можливість адресних виплат із місцевих бюджетів родинам, чиє житло пошкоджене, а також компенсації витрат за тимчасове проживання до завершення ремонту або отримання нового житла. Такі виплати можуть бути профінансовані з місцевих бюджетів за рішенням громад.