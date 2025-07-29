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АНАЛІТИКА

З початку року за програмою «єОселя» українці отримали кредитів на ₴6,6 мільярда

23:43 29.07.2025 |

Економіка

 

У цьому році понад 3,6 тисячі українських родин отримали за програмою "єОселя" пільгові кредити на загальну суму 6,6 млрд грн на власне житло.

Про це повідомило Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зокрема, за минулий тиждень видано 157 кредитів на суму 290 млн грн. Під 3% кредити отримали 64 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 8 медиків, 8 педагогів, 2 науковці.

Кредити під 7% отримали 55 українців без власного житла, 17 ВПО, 3 ветеранів.

Найбільше кредитів видали у Київській області - 51, місті Києві - 27, Львівській області - 12 та Івано-Франківській області - 10.

За типом нерухомості кредити на житло першого продажу отримали 94 українці, з них на стадії будівництва - 22 об'єкти, також 63 кредити видано на житло на вторинному ринку.

Усього від старту програми у жовтні 2022 року було видано 18 451 кредит на суму понад 30,7 млрд грн.
 

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