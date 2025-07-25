Граничний обсяг публічних інвестицій у житловий сектор до 2028 р. становить 18,4 млрд грн – план

Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій у відновлення житла та будівництво соціального орендного фонду у період з 2026 по 2028 роки сягає 18,4 млрд грн, загальна потреба сектору становить 133 млрд грн, йдеться на порталі DREAM СПІ - середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій.

Згідно з інформацією платформи DREAM СПІ, план визначає два підсектори у житловій сфері: відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та створення фонду соціального орендного житла.

Так, загальна фінансова потреба на відновлення багатоквартирних будинків сягає 115,1 млрд грн. Згідно зі стратегічним планом, у 2026 році кількість відновлених багатоквартирних будинків має сягнути 2,6 тис. шт., у 2027 - 4 тис., у 2028 - 5,3 тис. будинків.

Фінансові потреби на будівництво соціального житла становлять 17,8 млрд грн. Так, до кінця 2026 року має бути збудовано 1,3 тис. квартир та близько 5 тис. осіб мають отримати соціальне житло в оренду; до кінця 2027 року - 3,3 тис. квартир та 12,4 тис. осіб; до кінця 2028 - 6,6 тис. квартир збудовано та 24,9 тис. осіб орендують соціальне житло.

Зазначається, що орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, визначений міністерством фінансів на середньостроковий період, становить 581,3 млрд грн. Найбільше фінансування передбачено на сектори транспорту (198 млрд грн), енергетики (120 млрд грн), освіти та науки (82 млрд грн), охорони здоров'я (43 млрд грн), муніципальну інфраструктуру (12 млрд грн).

Як повідомляється в описі плану на платформі DREAM, пропозиції до середньострокового плану розробляло міністерство економіки на підставі пропозицій секторальних міністерств із залученням українських і міжнародних експертів, зокрема Open Contracting Partnership та проєкту RFA (Recovery for All).