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Уряд оголосив новий експериментальний проєкт з будівництва та відновлення
11:50 21.07.2025 |
Уряд запускає експериментальну програму, за якою підрядник братиме відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Про це повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Запускаємо експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру", - заявила чиновниця.
За її словами, цей проєкт змінить підхід до будівництва: держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта "під ключ".
"Це європейська практика, відома як Design-build (дослівно "Проєктування-будівництво". - Ред.), такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт", - зазначила Свириденко.
Посадовиця уточнила, що проєкт триватиме два роки й буде на контролі в віцепрем'єра - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.
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