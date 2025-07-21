Уряд оголосив новий експериментальний проєкт з будівництва та відновлення

Уряд запускає експериментальну програму, за якою підрядник братиме відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт. Про це повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Запускаємо експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй". Він дозволить швидше будувати чи відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру", - заявила чиновниця.

За її словами, цей проєкт змінить підхід до будівництва: держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об'єкта "під ключ".

"Це європейська практика, відома як Design-build (дослівно "Проєктування-будівництво". - Ред.), такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм. Підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт", - зазначила Свириденко.

Посадовиця уточнила, що проєкт триватиме два роки й буде на контролі в віцепрем'єра - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.