В Україні автоматизують облік об’єктів нерухомого майна

Кабінет міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск інформаційно-аналітичної системи об'єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Система стане сучасним інструментом для автоматизованого обліку, збору, оброблення та оприлюднення інформації про земельні ділянки, будинки, квартири та інші об'єкти нерухомості державної, комунальної або приватної форми власності, які можуть бути використані для проживання ВПО», - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення роботи нової інформаційної системи інтеграції підлягатимуть ключові державні реєстри та бази інформації, зокрема Єдина державна електронна система у сфері будівництва, Державний земельний кадастр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також Єдина інформаційна база даних про ВПО.

Дані системи також використовуватимуться для залучення донорського фінансування на переобладнання та модернізацію житла для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Інформаційно-аналітична система має бути розроблена та запрацювати не пізніше 1 жовтня 2026 року.

Прийняття постанови передбачене законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». У рамках цього закону проводиться інвентаризація нерухомого майна, яке вже використовується або ж може бути переобладнане для проживання внутрішньо-переміщених осіб. Інвентаризація такого майна вже розпочалася. Результати будуть інтегровані до інформаційно-аналітичної системи.

Як повідомлялося, за п'ять років роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) у ній було сформовано та зберігається 7,5 млн документів, зокрема більш як 713 тис. дозволів на виконання будівельних робіт.