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Кабмін затвердив програму підтримки термомодернізації до 2030
17:57 14.07.2025 |
Кабінет міністрів затвердив державну цільову програму підтримки термомодернізації будівель до 2030 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.
"Державна цільова економічна програма передбачає вирішення на загальнодержавному рівні таких завдань: стимулювання до підвищення рівня енергоефективності у житловому секторі; забезпечення зразкової ролі органів державної влади у підвищенні рівня енергоефективності будівель; стимулювання органів місцевого самоврядування до підвищення рівня енергоефективності будівель; впровадження систем енергетичного менеджменту", - зазначив депутат.
Крім того, передбачається забезпечення збору даних та проведення аналізу щодо енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель; створення сприятливого ринкового середовища для термомодернізації будівель; підвищення рівня обізнаності населення щодо енергоефективності в будівлях.
У Міністерстві розвитку громад і територій, яке розробляло проєкт програми, зазначили, що у понад 80% житлових будівель в Україні відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2-3 рази вищим, ніж у країнах ЄС. Тому програма передбачає поетапну підтримку заходів з термомодернізації - від встановлення індивідуальних теплових пунктів до комплексного утеплення будівель.
Очікується, що програма допоможе знизити енергоспоживання у житловому секторі щонайменше на 30%. У свою чергу, це дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України.
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