Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Всі квартирні черги українців оцифрують і об'єднають в одну базу
В Україні планують створити Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему - цифрову платформу, яка об'єднає всі квартирні черги в одну базу, дозволить бачити реальну потребу в житлі та усуне чиновників із процесу ухвалення рішень. Про це повідомила LIGA.net голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.
Законопроєкт №12377, який передбачає запуск цієї системи, парламент має розглянути вже наступного тижня.
Сьогодні дані про черги на житло фрагментовані: існують паралельні черги (службове, соціальне житло), списки не синхронізовані між громадами, а кількість людей, які потребують житла, точно невідома. За орієнтовними даними 10-річної давності, у черзі понад 600 000 українців.
Запровадження цифрової системи передбачає:
* Об'єднання всіх черг у єдину базу - із чіткими критеріями і прозорим порядком;
* Автоматизоване надання рішень - система аналізуватиме статус людини (ВПО, людина з інвалідністю тощо), доходи, наявність житла і пропонуватиме варіанти (соціальне житло, пільгова іпотека, лізинг);
* Усунення чиновника з процесу - ухвалення рішень буде цифровим і прозорим.
Також платформа дозволить вести облік державного, комунального, приватного та безхазяйного житлового фонду, а також відстежувати програми житлової підтримки та їх отримувачів.
Система має стати ключовим інструментом майбутньої житлової політики, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Її запуск - одна з умов виконання зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility від ЄС. Кінцевий термін для ухвалення закону - четвертий квартал 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України
ТОП-НОВИНИ
|Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|«Укрнафта» в 2026р планує побудувати 420 МВт газової генерації та великий проєкт CCHP – глава компанії на URC-2025
|Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митниці
|Україна в 2024/25 МР скоротила експорт зернових та олійних культур на 19%, до 46,7 млн тонн - УЗА
|Виконавча служба списала з рахунків «Енергоатома» 126 мільйонів. В компанії заявили про загрозу для ремонтів АЕС
|Приєднання України до зони європлатежів: бізнес просить доопрацювати законопроєкт
|Податкова відзвітувала про ефект «листів щастя»: 391 людина зареєструвала ФОП
|Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат
Бізнес
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли