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Всі квартирні черги українців оцифрують і об'єднають в одну базу

13:43 09.07.2025 |

Економіка, Право

 

В Україні планують створити Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему - цифрову платформу, яка об'єднає всі квартирні черги в одну базу, дозволить бачити реальну потребу в житлі та усуне чиновників із процесу ухвалення рішень. Про це повідомила LIGA.net голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії Слуга Народу Олена Шуляк.

Законопроєкт №12377, який передбачає запуск цієї системи, парламент має розглянути вже наступного тижня.

Сьогодні дані про черги на житло фрагментовані: існують паралельні черги (службове, соціальне житло), списки не синхронізовані між громадами, а кількість людей, які потребують житла, точно невідома. За орієнтовними даними 10-річної давності, у черзі понад 600 000 українців.

Запровадження цифрової системи передбачає:

* Об'єднання всіх черг у єдину базу - із чіткими критеріями і прозорим порядком;

* Автоматизоване надання рішень - система аналізуватиме статус людини (ВПО, людина з інвалідністю тощо), доходи, наявність житла і пропонуватиме варіанти (соціальне житло, пільгова іпотека, лізинг);

* Усунення чиновника з процесу - ухвалення рішень буде цифровим і прозорим.

Також платформа дозволить вести облік державного, комунального, приватного та безхазяйного житлового фонду, а також відстежувати програми житлової підтримки та їх отримувачів.

Система має стати ключовим інструментом майбутньої житлової політики, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Її запуск - одна з умов виконання зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility від ЄС. Кінцевий термін для ухвалення закону - четвертий квартал 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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