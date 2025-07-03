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АНАЛІТИКА

Продажі квартир у новобудовах у I кв.-2025 відновилися майже на чверть від довоєнного 2021р - опитування «ЛУН»

17:55 03.07.2025 |

Економіка

 

Продажі квартир у новобудовах у першому кварталі 2025 року відновилися на 24% до середнього поквартального показника довоєнного 2021 року, свідчать результати опитування девелоперів порталом "ЛУН".

Згідно з даними "ЛУН", динаміка відновлення продажів у першому кварталі поточного року покращилася порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли показник становив 14% (у січні-березні 2023-го - 13%).

В цілому за підсумками 2024 року продажі на первинному ринку житла в Україні відновилися лише на 17%, що на 15% нижче показника 2023 року, показали результати опитування девелоперів.

Як зазначає "ЛУН", доля інвестиційних угод з купівлі-продажу квартир у Львові та Івано-Франківську становила у першому кварталі 31%, у Києві - 29%, в Одесі - 13%.

Станом на червень-2025 відкрито продажі у 1510 житлових комплексів на первинному ринку нерухомості, з них 27% розташовані у Київській області (405 проєктів), 17% - у Львівській (255), 8% - в Одеській (118), 7% - в Івано-Франківській (106), 6% - Хмельницькій (87).

Загалом з початку року станом на початок липня девелопери відкрили продажі у 104 ЖК, що узгоджується з результатом першого півріччя минулого року. Порівняно з минулим роком, у Львівській області на 28% збільшилося число ЖК, де стартували продажі (36 проєктів), у столичному регіоні - на 22% (вісім проєктів у Києві, 14 - в області), у Хмельницькій - на 16% (7). Водночас у Закарпатській та Івано-Франківській областях динаміка негативна: "мінус" 36% та "мінус" 40% відповідно - лише по дев'ять ЖК у кожній області відкрили продажі у першій половині 2025 року.

За даними "ЛУН" також відкриті продажі в 671 котеджному містечку в Україні, з них 54% з них у Київській області (363), 13% - у Львівській (90), 6% - в Івано-Франківській (41), 5% - у Закарпатській (33) та 3% - у Дніпропетровській (20).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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