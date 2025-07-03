Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

Україна зобов'язалася до кінця 2025 року затвердити законодавчі зміни для розширення Єдиної бази даних операцій з нерухомістю шляхом включення до неї угод, що не підлягають оподаткуванню, йдеться в оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з документом, Міністерство юстиції та Національний банк України (НБУ) удосконалять механізми збору та обміну інформації щодо угод з нерухомістю. Обробку даних про ціни буде покладено на Фонд держмайна.

Крім того, до кінця року має бути сформована методологія індексів цін на житлову нерухомість для подальшої публікації регулярних індексів цін на житло за технічної допомоги фонду та консультацій з міжнародними фінансовими інституціями.

Як повідомлялося, у липні 2024 року НБУ повідомив про завершення підготовки пропозиції щодо створення загальнодоступної бази даних цін операцій з нерухомістю, а також індексів цін на житлову та комерційну нерухомість.