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Кабмін запропонував нову вимогу до забудовників: дитсадки в межах пішої доступності
23:26 02.07.2025 |
Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді посилити вимоги до забудовників щодо забезпечення пішохідної доступності дитячих садків. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Метою законопроєкту, затвердженого Кабміном 2 липня, є будівництво дитячих садків для мешканців нових житлових кварталів або реконструйованих мікрорайонів.
Він передбачає, що під час розробки детальних планів і проєктів забудови обов'язково має враховуватися розташування дошкільних закладів у межах пішохідної доступності.
При цьому забудовникам буде заборонено відкладати будівництво дитячих садків в останню чергу ЖК. Місцева влада має стежити за цим і нести відповідальність у межах своїх повноважень.
Готовність будувати дитячий садок буде обов'язковою умовою участі в конкурсах на реалізацію проєктів реконструкції житлового фонду.
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