Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін запропонував нову вимогу до забудовників: дитсадки в межах пішої доступності

23:26 02.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді посилити вимоги до забудовників щодо забезпечення пішохідної доступності дитячих садків. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Метою законопроєкту, затвердженого Кабміном 2 липня, є будівництво дитячих садків для мешканців нових житлових кварталів або реконструйованих мікрорайонів.

Він передбачає, що під час розробки детальних планів і проєктів забудови обов'язково має враховуватися розташування дошкільних закладів у межах пішохідної доступності.

При цьому забудовникам буде заборонено відкладати будівництво дитячих садків в останню чергу ЖК. Місцева влада має стежити за цим і нести відповідальність у межах своїх повноважень.

Готовність будувати дитячий садок буде обов'язковою умовою участі в конкурсах на реалізацію проєктів реконструкції житлового фонду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8116
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 49,1328
  0,2765
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4018  0,06 0,14 41,9871  0,06 0,15
EUR 48,9329  0,24 0,49 49,7014  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8450  0,03 0,07 41,8550  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес