Кабмін запропонував нову вимогу до забудовників: дитсадки в межах пішої доступності

Кабінет міністрів збирається запропонувати Верховній Раді посилити вимоги до забудовників щодо забезпечення пішохідної доступності дитячих садків. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Метою законопроєкту, затвердженого Кабміном 2 липня, є будівництво дитячих садків для мешканців нових житлових кварталів або реконструйованих мікрорайонів.

Він передбачає, що під час розробки детальних планів і проєктів забудови обов'язково має враховуватися розташування дошкільних закладів у межах пішохідної доступності.

При цьому забудовникам буде заборонено відкладати будівництво дитячих садків в останню чергу ЖК. Місцева влада має стежити за цим і нести відповідальність у межах своїх повноважень.

Готовність будувати дитячий садок буде обов'язковою умовою участі в конкурсах на реалізацію проєктів реконструкції житлового фонду.