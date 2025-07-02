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АНАЛІТИКА

Кабмін запустив експеримент зі створення соціального орендного житла

14:41 02.07.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів у середу, 2 липня, погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Про це повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ініціатива спрямована на забезпечення доступним житлом найбільш вразливих категорій населення: ветеранів, родичів загиблих захисників України, військовослужбовців, вимушених переселенців, дітей-сиріт, а також учителів, лікарів, працівників комунальних служб.

Стандартною нормою буде квартира площею 40 квадратних метрів для родини з двох осіб.

Житло надаватиметься повністю готовим до проживання - разом з меблями та побутовою технікою.

"Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову, і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6000 грн", - повідомив Шмигаль.

Замовниками будівництва житла будуть територіальні громади, а фінансуватися проєкт буде не лише за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів.

Для прискорення процесу та зниження вартості будівництва планується використовувати готові проєктні рішення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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