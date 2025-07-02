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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в І кварталі зменшився на 5,8% - Держстат
15:55 01.07.2025 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-березні 2025 року зменшився на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 34,8 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
Як повідомило статвідомство, у січні-березні 2025 року до аналогічного періоду 2024-го зменшення обсягів будівництва зафіксовано у житловому сегменті - на 0,9% та будівництві інженерних споруд - на 22%. Водночас зростання обсягів у нежитловому будівництві становило 27,6%.
Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт у першому кварталі становила 48%, ремонту - 30,1%, реконструкції та технічного переоснащення - 21,9%.
Згідно даних Держстату, у квітні-2025 індекс будівельної продукції склав лише 79,4% до показника квітня-2024, а до попереднього місяця - 94,4%.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в квітні-2025 у житловому будівництві становили 52,8%, у нежитловому - 130,6%, в інженерному - 108%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 50%, 96,9% і 76,2% відповідно.
Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованої території та частини території, де ведуться (велися) бойові дії.
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